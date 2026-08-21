Siguen el ambiente fresco y los chubascos este viernes en Euskadi

Archivo - Previsiones meteorológicas del País Vasco para hoy, día 14 - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi ambiente fresco y chubascos. Las precipitaciones se darán principalmente durante la primera mitad del día y en la mitad norte, sobre todo en puntos de la costa donde los chaparrones pueden ser intensos y venir acompañados de tormenta.

A puntos del interior los chaparrones llegarán bastante más debilitados y serán más esporádicos, y en la mitad sur será menos probable que llueva. A medida que la tarde vaya avanzando, los chubascos tenderán a remitir y se irán abriendo claros.

Las temperaturas máximas apenas variarán y el ambiente seguirá fresco. El viento del noroeste soplará con fuerza durante la primera mitad del día, sobre todo en la costa; por la tarde irá amainando.