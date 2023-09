Simón asegura que "el arte va siempre por delante de la política" y ve necesario que haya películas en todos los idiomas

La cineasta sitúa en Galicia su nuevo proyecto mezclando catalán, gallego, español y francés



La directora catalana Carla Simón ha afirmado que "el arte siempre va un poco por delante de la política" y que "explora nuevos caminos". Así, ha defendido que "vivimos en un país muy plural y es muy necesario que haya películas en todos los idiomas".

En declaraciones a los periodistas tras recoger el Premio Nacional de Cinematografía 2023, que ha recibido este sábado en el marco del Festival de San Sebastián, ha señalado que tanto con 'Estiu 1993' como con 'Alcarrás', que son películas en catalán, "ha sido muy bonito acompañarlas fuera de España y que hubiera gente que descubría que existía una lengua que es el catalán gracias a ellas".

"La cultura tiene ese poder de exportarnos y darnos a conocer, y creo que es que hay que confiar en ese poder y, sin duda, seguir haciendo películas en todos los idiomas que se habla en nuestro país", ha sostenido.

Por otro lado, ha insistido en la importancia de hacer un alegato al cine independiente, "que es un cine que cuesta levantar, que nos cuesta mucho esfuerzo poder hacer". En su opinión, este tipo de cine "cuando tiene una conexión con el público tiene esa capacidad de hacernos crecer y de iluminarnos".

Así, ha destacado que "es frágil y eso es algo que hay que cuidar desde el Gobierno, evidentemente, pero también confiar en que es necesario". La cineasta ha reiterado que "estamos en un momento de cambio" en el que "hay historias que se cuentan desde nuevas perspectivas, hay más mujeres haciendo cine, hay cineastas que vienen de pueblos".

Sin embargo, ha alertado de que también es un momento que, "de repente, se censuran películas y obras de teatro, y hablamos a veces del cine como su fuera un producto, y a veces lo es, pero a veces no, como es el caso del cine independiente, y por eso me parece tan importante protegerlo".

Por otro lado, acerca de la polémica por el documental 'No me llame Ternera', la directora ha considerado "absurdo que alguien pida que no se proyecte un documental que no ha visto sólo leyendo una sinopsis, porque no puedes juzgar cómo será esta película, cómo hace el tratamiento de eso".

A su juicio, "nadie puede pedir que no se proyecte algo ahora mismo, hay libertad de expresión". "Me parece injusto que haya un runrún de una película juzgándola antes de que se proyecte", ha insistido.

NUEVOS PROYECTOS

Preguntada por su próximo proyecto, que tiene previsto rodar mayoritariamente en Galicia, Simón ha señalado que le "apetece mucho porque va a ser en el mar, que es algo que aún no he explorado y no he rodado nunca ahí". En esa línea, ha detallado que "hay una parte en español, otra en catalán, otra en gallego, y un poco de francés".

En cuanto a la presencia de actores no profesionales, como es habitual en sus trabajos, ha apuntado que no le pide experiencia a los jóvenes "porque están empezando," pero este proyecto si contará con intérpretes profesionales en el elenco.

Respecto a su intención de rodar un musical flamenco, Carla Simón ha explicado que se trata de "una idea que tengo dentro desde hace mucho tiempo porque siento un poco que con 'Romería 'cierro la trilogía sobre las historias que hablan de mi familia y de mi experiencia y luego me apetecía hacer algo bien distinto".

"A mí el flamenco me gusta mucho. ¡Cuántos musicales flamencos ha habido en España a nivel de género cinematográfico! Durante mucho tiempo, que lo relacionamos con la época de Franco, y siento que el flamenco ha seguido evolucionando. En cine Saura lo exploró, pero a mí me apetece explorar un poco desde nuevos puntos de vista".