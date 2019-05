Sindicatos cifran en un 65% el seguimiento de la segunda convocatoria de huelga en Osakidetza

Publicado 17/05/2019 13:27:08 CET

Más de un millar de profesionales de Atención Primaria se han manifestado en San Sebastián

SAN SEBASTIÁN, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ELA ha cifrado es un 65% el seguimiento este viernes en la segunda jornada de huelga en la Atención Primaria de Osakidetza. Con este motivo, más de un millar de profesionales del sector se han manifestado en San Sebastián para demandar "respuestas a la grave situación que vive la plantilla".

Los profesionales del sector, entre ellos médicos, enfermeras y administrativos convocados por el foro Lehen Arreta Arnasberritzen (LAA) y los sindicatos Satse, ELA, LAB, CCOO, UGT y ESK han partido a las 12.00 horas de la plaza Pío XII, donde se ubica la Delegación Territorial de Sanidad, y, tras recorrer calles céntricas de la ciudad, finalizar en el Boulevard donostiarra.

ELA, a través de un comunicado, ha asegurado que el seguimiento en esta segunda jornada de huelga de la Atención Primaria de Osakidetza ha sido "masivo" ya que, según ha precisado, "en muchos centros en varias categorías ha sido del 100%, especialmente en médicos, pediatras y Auxiliares Administrativos". En números totales, ha cifrado el seguimiento en un 65%.

La central sindical ha recordado que desde el pasado 12 de abril, fecha de la primera convocatoria de huelga, Osakidetza ha convocado en dos ocasiones a la Mesa Sectorial. Sin embargo, ambas reuniones "constituyen la prueba de que Osakidetza no tiene intención de abordar, en breve, la grave situación que vive la Atención Primaria y que sus esfuerzos van encaminados únicamente a desmovilizar a la plantilla".

De este modo, ha criticado que, a día de hoy, Osakidetza "no han planteado ni una sola medida concreta para comenzar a solucionar los graves problemas que vive la Primaria", sino que se ha limitado a "hacer planteamientos genéricos que reflejan meras intenciones de analizar o estudiar planteamientos a futuro". "Pero la Atención Primaria no necesita de buenas intenciones sino de soluciones de calado que garanticen su futuro", ha remarcado.

En esa línea, ha denunciado que, en los últimos años, Osakidetza "se ha dedicado a poner parches asistenciales que lo único que han conseguido es sobrecargar a los profesionales y empeorar, cada vez más, la calidad asistencial que se ofrece a la población".

A su juicio, "es urgente afrontar el modelo de Atención Primaria, aumentar su presupuesto, dotarla de recursos humanos suficientes en todas las categorías, estabilizar plantillas, revertir los recortes y la pérdida de poder adquisitivo, garantizar la formación para todos, racionalizar las cargas de trabajo, una asistencia segura y de calidad, mejorar las condiciones laborales, terminar con la contratación temporal abusiva".

ELA ha denunciado, además, que Osakidetza, ha intentado "obstaculizar el ejercicio del derecho a la huelga" de sus trabajadores y en "muchas" OSIs "se ha vuelto a hacer una interpretación abusiva de los servicios mínimos, de manera que ha impuesto la apertura de más centros de salud y más servicios que los de un sábado" y ha anunciado que iniciará "el procedimiento legal pertinente contra esta vulneración de derechos".

MEJORA DEL SISTEMA

Por su parte, representantes del foro profesional Lehen Arreta Arnasberritzen (LAA), en declaraciones a los medios, han reivindicado una mejora del sistema público de salud que "tiene que pasar necesariamente por la adecuación del personal a dicho sistema".

"Nos encontramos con sobrecargas cada vez mayores en las consultas, que en muchas ocasiones no tienen limitación de pacientes antendidos al cabo del día, con la dificultad añadida de tener que realizar las coberturas de compañeros ausentes por bajas o vacaciones y sin previsión de que la situación vaya a mejorar a corto plazo", ha explicado el pediatra Rubén García.

A su juicio, la oferta que se ha hecho desde Osakidetza no va a "resolver el problema que tenemos a la vuelta de la esquina, que es la situación del verano en la que a muchos nos tocará duplicar o triplicar consultas, con la sobrecarga que eso supone" porque "no se incorporarían hasta octubre las nuevas plazas". Además, en el caso concreto de la pediatría, ha apuntado que "no hay previsión de momento de aumento de plantilla".

Asimismo, LAA ha destacado en el caso de los administrativos tampoco se cubren "las ausencias, las vacantes, las vacaciones", con lo que tienen que "hacer el mismo trabajo con la mitad de personal y es absolutamente imposible".

Además, han denunciado que lo que se cubre se hace con "personal que nunca ha trabajado en Osakidetza". "Mientras trabajamos y gestionamos agendas imposibles tenemos que ir formando a gente que no sabe ni encender el ordenador en algunas ocasiones y gestionar un servicio que es un caos", ha denunciado.

Finalmente, han apostado por seguir con las movilizaciones hasta conseguir que "disminuya la presión asistencial, aumenten la capacidad organizativa, contraten a más personal de enfermería y de atención al cliente para mejorar la atención primaria".