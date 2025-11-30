Sindicatos de la EHU convocan paros y concentraciones esta semana para pedir un "aumento de la inversión pública"

Archivo - Campus de Leioa - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos ELA, LAB, Steilas y CGT han programado desde este lunes y hasta el jueves una serie de paros y concentraciones diarias que irán rotando entre Leioa, San Sebastián, Vitoria y Bilbao para pedir "aumentar la inversión pública destinada a la EHU".

Según ha informado el sindicato LAB en un comunicado, dicho aumento de la inversión pública debería destinarse, en su opinión, a "conformar la plantilla necesaria, garantizar condiciones laborales dignas para el personal, mantener edificios e instalaciones, dotar adecuadamente departamentos y servicios y, en general, asegurar la calidad de la enseñanza, la investigación y la gestión que desarrolla la universidad pública vasca".

Además, exigen al equipo rectoral de la universidad pública vasca "una actitud firme" para lograr "la financiación necesaria para la EHU".

Así, desde el lunes hasta el jueves, los paros serán de 11.00 a 12.00 horas de la mañana y las concentraciones se celebrarán cada día en un lugar a las 11.15 horas. En concreto, el lunes será en la plaza Mikel Laboa del Campus de Leioa, el martes delante de la biblioteca Carlos Santamaría del Campus de San Sebastián, el miércoles frente a la Facultad de Letras de Vitoria-Gasteiz y el jueves delante de la sede del Gobierno vasco en la Gran Vía de Bilbao.