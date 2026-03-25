Sindicatos firman el convenio de limpieza de Álava con un salario mínimo de 1.500 euros

VITORIA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO, UGT y USO han firmado el nuevo Convenio de Limpieza de Edificios y Locales de Álava, un acuerdo que tendrá vigencia desde 2025 hasta 2029 y que incorpora avances salariales y laborales relevantes para las personas trabajadoras del sector, para establecer, a partir del 1 de enero de 2028, los 21.000 euros brutos anuales, lo que permite consolidar un Salario Mínimo de Convenio de 1.500 euros y, un año después, el 1 de enero de 2029, la retribución ascenderá hasta los 22.000 euros brutos anuales.

Así lo ha destacado CCOO en un comunicado, en el que ha subrayado que, tras un año de negociación, el convenio recoge una subida salarial acumulada del 16,66% durante toda su vigencia y garantiza, además, el abono de los atrasos correspondientes desde el 1 de enero de 2025.

Para CCOO, este acuerdo vuelve a demostrar que "la negociación colectiva sirve para mejorar de manera real las condiciones de vida y de trabajo de las plantillas, y que también es una herramienta útil para fijar salarios mínimos de convenio adaptados a la realidad socioeconómica vasca".

El texto pactado actualiza el conjunto de retribuciones recogidas en convenio, incluidos conceptos como el plus de festivo o domingo, el plus de desplazamiento o las compensaciones vinculadas al reconocimiento médico. Asimismo, el actual plus de convenio pasará a integrarse en el salario base y se creará un nuevo plus de convenio que se abonará por día efectivamente trabajado.

En materia de jornada y descanso, el convenio incorpora "una mejora relevante en el disfrute de las vacaciones", ya que, a partir de 2027, se computarán en días laborables y no en días naturales, de modo que los festivos que coincidan con el periodo vacacional no descontarán días de descanso.

CCOO ha resaltado también que se refuerzan las garantías económicas en situaciones de incapacidad temporal. El acuerdo asegura que no haya pérdida adquisitiva respecto a las tablas de 2024, al mantenerse los porcentajes recogidos en convenio con el tope salarial correspondiente al salario base, ya integrado con el plus de convenio, junto al plus de calzado y las antigüedades. Además, se mantiene el cobro íntegro de las pagas extraordinarias durante la IT.

ACCIDENTE LABORAL

Por otro lado y en caso de accidente de trabajo, el nuevo convenio amplía hasta siete meses el periodo de percepción del 100% del salario. A ello se suma la incorporación de la legislación sobre los nuevos permisos retribuidos y una aclaración expresa de que los permisos por hospitalización y enfermedad grave se disfrutarán en días laborables, "evitando interpretaciones restrictivas por parte de las empresas y conflictos sobre su aplicación".

El acuerdo laboral incluye, además, medidas para la igualdad y la no discriminación del colectivo LGTBI, reforzando así la protección de derechos en el sector. Con este acuerdo, CCOO del Hábitat de Euskadi ha señalado que "la negociación colectiva sigue siendo la vía más eficaz para abrir paso a mejoras salariales y laborales concretas y para seguir avanzando en la extensión de salarios mínimos de convenio en Euskadi".