Sindicatos Osakidetza cifran en un 50% el seguimiento de la huelga en Atención Primaria y piden soluciones "urgentes"

BILBAO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

SATSE, ELA, LAB, CCOO, UGT y ESK han cifrado en un 50% entre el personal no designado a servicios mínimos la incidencia de la jornada de huelga convocada este viernes en la Atención Primaria de Osakidetza para denunciar su "grave situación" y pedir "soluciones urgentes" a una sobrecarga de trabajo anterior a la pandemia.

En la que hace la tercera jornada de huelga en el Sistema de Salud Vasco en lo que va de año, los sindicatos han asegurado que el seguimiento en los ambulatorios ha sido "muy amplio" ya que, en muchos centros, el paro ha sido del 100% en varias categorías ha sido del 100% pero, en números totales, su estimación ronda el 50%.

Por su parte, Osakidetza ha cifrado en un 13,49% el seguimiento de la movilización. Por categorías profesionales, y según el Departamento, la incidencia habría sido del 12,48% en el personal facultativo, del 11,84% en el personal de enfermería y del 17,75% en el resto de categorías.

En esta nueva jornada reivindicativa, los sindicatos convocantes han llevado a cabo asimismo manifestaciones en las tres capitales vascas a mediodía.

En la marcha convocada en Bilbao, que ha partido de la recientemente inaugurada Plaza dedicada al personal de enfermería, que los sindicatos rebautizaron como "Plaza e los profesionales sanitarios olvidados", han hecho declaraciones y valoraciones los principales representantes de las centrales sindicales convocantes.

En sus respectivas intervenciones, todos han denunciado la nula voluntad negociadora de la Dirección de Osakidetza pese a las movilizaciones aunque, desde su perspectiva, y tras este mismo viernes convocarles el Departamento a una nueva mesa negociadora que ha fijado para el día 27, se constata que "solo mueve ficha con movilizaciones encima de la mesa" porque, cuando su intensidad baja, se mantiene en su postura de no proponer "medida ni solución alguna".

SOBRECARGA

Los sindicatos han remarcado que han podido constatar que hay "una relación directa" entre una mayor incidencia de la huelga en aquellos servicios donde la sobrecarga de trabajo es también mayor.

En su opinión, Osakidetza debe tomar nota de esta relación y, a juicio de las centrales sindicales, el seguimiento de los paros evidencia la situación de "sobrecarga y el desmantelamiento estructural" que padece la Atención Primaria por "las políticas de recortes, austeridad y falta de planificación que el Gobierno Vasco ha llevado adelante en la última década".

Tal y como han expresado los representantes sindicales, encabezados por Amaia Mayor, de Satse, y Esther Saavedra, de ELA, "está en juego el futuro de este nivel asistencial ya que, sin o se adoptan soluciones urgentes y de calado, en los próximos años la situación va a ir a peor".

Respecto de los servicios mínimos "abusivos" fijados, y a pesar del "éxito de la huelga", los sindicatos han denunciado que, una vez más, tanto el Gobierno Vasco como la propia Osakidetza, han intentado "obstaculizarla y minimizar su seguimiento, tal y como vienen realizando de manera sistemática" desde que iniciaron las movilizaciones y se levantaron de la mesa negociadora.

En este sentido, Mayor y Saavedra han criticado que la Orden de Servicios Mínimos dictada por el Departamento de Trabajo "ha dejado sin derecho a la huelga a colectivos muy numerosos", al establecerse que el servicio mínimo fuera del 100% de la plantilla en ámbitos como el personal de PAC, emergencias, rastreo y seguimiento de contactos, servicios de prevención de riesgos laborales y Medicina Preventiva y vacunación.

Así, han proseguido, mientras decae la vigencia de la Emergencia Sanitaria, y se levantan la práctica totalidad de las medidas establecidas para la ciudadanía, "el Gobierno Vasco sigue utilizando la excusa de la pandemia para obstaculizar e incluso anular el derecho fundamental a la huelga".

INTERPRETACIÓN ABUSIVA

Además, las portavoces sindicales han criticado la interpretación "abusiva" de la Orden, especialmente por parte de algunas OSIs ya que, a pesar de que la Orden establece que el servicio que se debe prestar es el habitual de un sábado, como en anteriores convocatorias, "algunas OSIs han ordenado la apertura de centros de salud que no permanecen abiertos los fines de semana" han denunciado.

En este punto han pedido al Departamento que dé los datos reales del seguimiento en lugar de estar siempre en clave de propaganda puesto que, a la hora de cifrar la incidencia, "siempre manipula los datos".

En su opinión, en vez de señalar "cuánta gente ha hecho huelga entre aquella que ha tenido la oportunidad de secundarla", puesto que los designados como servicio mínimo no tienen esa opción, "toma como base la plantilla total, aún sabiendo que una parte importante de esa plantilla no puede secundar la huelga".

SATSE, ELA, LAB, CCOO, UGT y ESK han hecho antes de las manifestaciones un llamamiento a Osakidetza y al Departamento de Salud a que "abandonen la senda de la imposición y la propaganda y recuperen el diálogo y la negociación", de cara a poner en marcha "soluciones estructurales y de calado en un nivel asistencial que lleva años pidiendo a gritos una solución a la situación de desmantelamiento que padece".

En este punto, y de cara a la nueva reunión de la mesa negociadora a la que han sido convocados para el día 27 de abril, han advertido de que, de no haber para entonces un "cambio de actitud" por parte del Departamento respecto a la ultima mesa sectorial, no van a negociar", al haber constatado que Osakidetza "no está dispuesta a atender ni una sola reivindicación de las que nos han llevado a esta huelga".

Como ejemplo, y de cara a esa mesa del día 27, los sindicatos han recordado que en la última reunión celebrada el pasado 1 de abril, "la Dirección llegó a negar las precarias condiciones laborales de la plantilla de Atención Primaria y afirmó incluso que los profesionales que abandonaban ese nivel asistencial lo hacían en base a una elección propia que nada tiene que ver con esa precariedad".