Sindicatos de Osakidetza denuncian que las propuestas "siguen siendo insuficientes" y mantienen las huelgas convocadas

Cabecera de la manifestación de sindicatos de Osakidetza en Bilbao - DAVID DE HARO

BILBAO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

SATSE, ELA, LAB, CCOO y UGT han exigido a Osakideza "medidas que estén a la altura de las necesidades" y han lamentado que, tras más de 17 años sin "una actualización integral" de las condicioens laborales, las propuestas de la dirección "siguen siendo insuficientes". Los sindicatos han advertido de que continuarán con las movilizaciones hasta que haya "avances reales", por lo que se mantienen las convocatorias de huelga anunciadas.

En un comunicado conjunto al término de la Mesa Sectorial celebrada este viernes, los sindicatos han valorado que "el éxito" de la huelga "multitudinaria" del pasado 30 de octubre "demuestra que la plantilla respalda" sus reivindicaciones y han instado a Osakidetza a "tomar nota de ese mensaje y mejorar sus propuestas".

"No se puede avanzar en la negociación con planteamientos insuficientes y en algunas materias inexistentes", han subrayado. En este sentido, han insistido en que que la plantilla de Osakidetza demanda "mejoras reales" en sus condiciones laborales.

De este modo, han reclamado a la Dirección del Servicio Público de Salud y el Departamento de Salud que "den un giro a la negociación, con propuestas concretas y compromisos que permitan avanzar hacia un nuevo Acuerdo de Condiciones de Trabajo".

Durante la mesa sectorial de este viernes, las organizaciones sindicales han denunciado que conocieron "a través de los medios" el que la partida presupuestaria propuesta por el Gobierno Vasco para personal de Osakidetza para 2027 se incrementará en un 7,1%, sin haberse "presentado una memoria económica" en este foro.

Según han indicado, no se les ha facilitado un desglose por capítulos ni un informe de impacto que permitan conocer "el alcance real" de esta partida, ya que el incremento anunciado "no garantiza por sí solo las mejoras" que reclaman para todas las categorías profesionales.

SATSE, ELA, LAB, CCOO y UGT han criticado que las propuestas que se realizan desde Osakidetza "siguen sin abordar cuestiones fundamentales como la pérdida de poder adquisitivo, superior al 20% desde 2010, la estabilización del empleo temporal o la reversión del gasto externalizado, al que Osakidetza destina más de 400 millones de euros anuales".

También han advertido de que no se han planteado medidas concretas para transformar el modelo organizativo de la sanidad pública vasca, "frenar las privatizaciones" o reforzar la Atención Primaria.

En su opinión, "anunciar una partida presupuestaria no es suficiente. Necesitamos conocer cómo se van a distribuir esos recursos y qué financiación adicional se destinará a mejorar las condiciones laborales que reclamamos. Un nuevo acuerdo requiere compromisos económicos concretos y garantías para todas las categorías".

REIVINDICACIONES PENDIENTES

Por otro lado, durante la reunión también se han tratado cuestiones relacionadas con la situación administrativa del personal, la seguridad y salud laboral y la formación. En estos apartados, han explicado, se han recogido algunas aportaciones en materia de jornada, conciliación, permisos, igualdad y euskera, pero "siguen pendientes otras reivindicaciones fundamentales".

Los sindicatos reclaman un nuevo Acuerdo de Condiciones de Trabajo para el periodo 2027-2030 que garantice el poder adquisitivo, "corrija las desigualdades" entre profesionales, mejore las condiciones laborales de todas las categorías, garantice plantillas "suficientes" y refuerce la sanidad pública.

Por otro lado, han adverido de que la partida anunciada no concreta una dotación adicional para abordar "cuestiones esenciales" como la jornada, la conciliación, la brecha salarial o el euskera.

"Las reivindicaciones afectan al conjunto de la plantilla y también a la calidad de la atención que recibe la ciudadanía. Necesitamos un acuerdo integral, sin discriminaciones entre categorías y con medidas que permitan mejorar realmente la sanidad pública", han subrayado.

En este marco, han advertido de que "la movilización continuará hasta conseguir avances reales". Así, SATSE, ELA, LAB, CCOO y UGT mantienen las movilizaciones previstas para el próximo 17 de noviembre y han asegurado que, si en la siguiente Mesa Sectorial del 2 de diciembre no se producen, mantendrán también las jornadas de huelga convocadas para el 9 de diciembre en Álava, el 10 en Bizkaia, el 11 en Gipuzkoa y el 14 en el conjunto de Osakidetza.