Sirenas de emergencia en Euskadi recordarán viernes, lunes y martes a la ciudadanía qué hacer en una emergencia química

SAN SEBASTIÁN 20 May. (EUROPA PRESS) -

Las sirenas de emergencia en Euskadi recordarán a la ciudadanía vasca, este próximo viernes, el lunes, día 25 y el martes, día 26, qué hacer ante una ante una emergencia química. El sonido de las sirenas de emergencia química se oirá en Hernani (Gipuzkoa), Muskiz, Santurtzi, Zierbena, Abanto-Zierbena (Bizkaia) y Lantarón (Álava) en una comprobación rutinaria semestral realizada por la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, que tiene como objetivo "comprobar que funcionan correctamente".

Aprovechando estas activaciones, el proyecto divulgativo Seguridad Kimika de la Asociación Vasca de Empresas Químicas, AVEQ-Kimika, informará a la ciudadanía de las localidades citadas sobre consejos de autoprotección ante una fuga tóxica.

En un comunicado, AVEQ-KIMIKA ha explicado que realiza estos ejercicios, con la colaboración de la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco (DAEM), dos veces al año y resultan "de gran utilidad" para conseguir que la ciudadanía que se encuentre en un área cercana a industrias que trabajan con sustancias químicas "conozca cómo debe actuar frente a un escenario de alerta por fuga tóxica".

Las industrias químicas vascas cuentan con un Plan de Emergencia Exterior (PEE) elaborado por la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología, que establece la organización y los mecanismos de coordinación de los recursos humanos y materiales en caso de accidente que afecte al exterior de la fábrica.

Este documento también contempla los mecanismos para alertar a la población, como los avisos acústicos a través de sirenas u otros sistemas de alerta adicionales con avisos por megafonía, entre otros. Asimismo, se promueve la comunicación a la ciudadanía a través de los Ayuntamientos de los municipios afectados, la web y redes sociales de Seguridad Kimika y 112 SOS Deiak, así como colaboración y ayuda de los medios de comunicación tradicionales.