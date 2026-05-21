Sodupe (Bizkaia) marca la temperatura máxima de Euskadi con 36,6 grados

Archivo - Un termómetro marca 36 grados en Bilbao a 21 de mayo de 2026 - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 21 May. (EUROPA PRESS) -

La estación meteorológica de Sodupe-Cadagua (Bizkaia) ha marcado este jueves la temperatura más alta de Euskadi con 36,6 grados, mientras en el municipio guipuzcoano de Zizurkil se han anotado 35,8 grados, en Bergara 35,5 grados, en Bilbao 33,7 grados y en San Sebastián 33,4 grados.

Para este viernes se volverá a activar en el País Vasco el Aviso Amarillo por temperaturas altas extremas en el litoral y en zona cantábrica interior desde las 13.00 hasta las 19.00 horas, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Las temperaturas máximas podrían rondar los 30 ºC en el litoral y los 34 ºC en la zona cantábrica interior. Por su parte, las temperaturas máximas podrían rondar los 32 ºC en la zona de transición y los 33 ºC en el eje del Ebro.