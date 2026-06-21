Sodupe (Bizkaia) supera los 41 grados y Zizurkil (Gipuzkoa) y Gardea (Álava) los 40 grados este domingo

Archivo - Termómetro marca 35 grados en el centro de Bilbao. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los municipios de Zizurkil (Gipuzkoa) y Gardea (Álava) han superado este domingo los 40 grados de temperatura, mientras que Sodupe, en Bizkaia, ha alcanzado los 41,3 grados.

Se trata de datos aportados a las 16.10 horas de este domingo por Euskalmet, la Agencia Vasca de Meteorología. En Zizurkil, la temperatura ha sido de 40,8 grados, mientras que en Gardea ha llegado a ls 40,6.

Además, en Zorrotza (Bizkaia) se han medido 39,3 grados; en Miramon (Gipuzkoa) los 38,6 ºC y en Abetxuko (Álava) los 35.4 ºC.