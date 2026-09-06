Sofocado el incendio en el barrio San Miguel de Bermeo y abierta la variante BI-631

BILBAO 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este domingo en el Barrio San Miguel de Bermeo ya ha sido apagado y, posteriormente, se ha reabierto al trafico la variante BI-631 que se cortó por el humo del fuego, según han confirmado fuentes de la Diputación de Bizkaia y del Departamento de Seguridad a Europa Press.

El incendio, cuyas causas se desconocen, se ha declarado sobre las dos menos cuarto de la tarde en una zona de monte con árboles cerca de viviendas. Como consecuencia de este fuego y debido al humo se ha tenido que cortar la variante de Bermeo BI-631 y algunas calles que dan acceso al citado barrio de San Miguel.

En las labores de extinción han trabajando bomberos de dos parques, de Arratzu y Derio, a los que se ha sumado un retén de forestales del servicio de montes

Fuentes de la Diputación de Bizkaia han confirmado que a las cuatro de la tarde el fuego ya se había apagado y se estaba refrigerando la zona y revisando en el lugar para comprobar que está totalmente sofocado.

Posteriormemente, se ha abierto al tráfico la variante que se ha visto afectada por el humo, que ha entrado en uno de los túneles de la vía.