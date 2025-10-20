Sofocado el incendio en la Sierra de Elgea en Álava iniciado el sábado por la tarde

Bomberos de Álava trabajan en un incendio en la Sierra de Elguea - Carlos González - Europa Press

VITORIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos han logrado sofocar el incendio que se declaró el pasado sábado por la tarde en la Sierra de Elgea (Álava), en una operación que se ha complicado por el viento. Pasada la una de la madrugada de este lunes todavía se mantenía un retén de bomberos, pero el fuego ya está extinguido según ha informado el Departamento de Seguridad a Europa Press.

El fuego comenzó a las ocho de la tarde de este pasado sábado entre Arriola y Narbaiza, y se extiendió por una zona de difícil acceso propiciado por el viento del sur. A la zona se desplazaron bomberos de varios parques de Álava, ayudados de efectivos de Bizkaia y Gipuzkoa.

Las mismas fuentes han confirmado que no hay viviendas afectadas por el fuego y tampoco se han registrado heridos.