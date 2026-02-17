Sofocado un pequeño incendio en una residencia de mayores de Ortuella (Bizkaia)

Archivo - Un bombero trabaja en las labores de extinción de un incemdio - David de Haro - Europa Press - Archivo

BILBAO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un pequeño incendio ha sido sofocado este martes en una residencia de mayores de Ortuella (Bizkaia) sin que, según las primeras informaciones, se hayan registrado heridos ni haya habido evacuados.

El fuego se ha iniciado a las 9.00 horas en la Residencia Otxartaga, ubicada en el barrio del mismo nombre. Las llamas se han originado en la cocina pero los bomberos han logrado sofocarlas media hora más tarde.

Según la información fecilitada por el Departamento de seguridad del Gobierno Vasco, en principio, el incendio, de pequeñas dimensiones, no ha causado heridos ni ha sido preciso desalojar a los residentes.