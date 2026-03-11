Sol y ascenso de las temperaturas máximas, este jueves en Euskadi

Archivo - Plentzia (Bizkaia) en una jornada soleada - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi sol y ascenso de las temperaturas máximas, que alcanzarán los 19 grados en la costa.

De madrugada y primeras horas se darán nieblas y algunos intervalos nubosos, pero durante la mañana irán desapareciendo y el resto de la jornada será soleada en todo el territorio.

El viento soplará flojo y variable, predominando el sur por la mañana y el norte por la tarde. Las temperaturas máximas subirán, rondando los 18-19 grados, mientras que las mínimas oscilarán entre los 3 grados del interior y los 9 grados de la costa.