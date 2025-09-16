Sol y calor en el interior, donde las máximas superarán los 30 grados, este miércoles en Euskadi

BILBAO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este miércoles en Euskadi sol y calor en el interior, donde las temperaturas máximas que superarán los 30 grados.

El cielo se mantendrá bastante limpio, con algunas nubes bajas de madrugada y primeras horas en la mitad norte. Durante la primera mitad del día soplará el viento de componente sur y girará a noreste por la tarde, con algunas rachas fuertes en puntos de Álava.

Las temperaturas máximas registrarán un ascenso notable, con valores que podrían alcanzar los 33 grados en el interior y los 28 grados en la costa, mientras que las mínimas oscilarán entre los 11 grados del interior y los 15 grados en la costa.