Sollube y Oiz disputan este lunes la final del XII Torneo Bizkaia

Pelotaris participantes en la XII edición del Torneo Bizkaia de pelota - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

El Frontón Bizkaia de Bilbao acogerá a partir de las 18.30 horas los partidos en tres especialidades

BILBAO, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de los municipios vizcaínos de Sollube y Oiz disputarán este lunes la final del XII Torneo Bizkaia de pelota, única competición que se juega por equipos y en tres especialidades: individual, parejas y cuatro y medio

En un comunicado, la Diputación Foral de Bizkaia, impulsora del torneo, ha informado que la final tendrá lugar en el Frontón Bizkaia a partir de las 18.30 horas, y podrá seguirse en directo por ETB1.

En representación de Sollube jugarán Agirre en el 4 y medio, Artola-Albisu por parejas, y Bakaikoa en la modalidad manomanista; mientras que por Oiz tomarán parte Peio Etxeberria en 4 y medio, Elordi-Zabaleta por parejas, y Salaberria en la modalidad manomanista.

El XII Torneo Bizkaia, que comenzó el 31 de mayo en Orozko, se ha jugado en los municipios de Bizkaia de Orozko, Larrabetzu, Durango, Bilbao.

El Torneo, en el que han participado 24 pelotaris, es el único que se disputa por equipos, con seis grupos que toman su nombre de otros tantos montes de Bizkaia: Oiz, Anboto, Kolitza, Ganekogorta, Sollube y Gorbeia. También es, por otra parte, la única competición que se disputa en tres especialidades: individual, parejas y cuatro y medio.

En esta duodécima edición del Torneo Bizkaia han participado los pelotaris Artola, Larrazabal, Urrutikoetxea, Altuna III, Elordi, Peio Etxeberria, Agirre, Jaka, Peña II, Bakaikoa, Senar, Ezkurdia, Zabala, Egiguren V, Salaberria, Mariezkurrena II, Albisu, Zabaleta, Iztueta, Rezusta, Darío, Eskiroz, Aldabe y Martija.