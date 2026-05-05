La solución 'Despace' de Sarenet, premiada por la revista Redes&Telecoms como uno de los mejores productos de 2025

El director general de Sarenet, Jon Arberas - CESAR PONS HEVIA-SARENET

BILBAO 5 May. (EUROPA PRESS) -

La solución 'Despace', del operador vasco de voz, datos y servicios de alojamiento especializado en empresas Sarenet, ha sido distinguida por la revista Redes&Telecoms, publicación decana de la industria de las telecomunicaciones en España, como uno de los mejores productos y soluciones de telecomunicaciones de 2025.

Durante la primera edición de los premios, entregados en Madrid, Sarenet ha recibido el galardón en la categoría de Proyecto de Comunicaciones Resilientes.

El evento, organizado en colaboración con China Mobile International y Cellnex, premió proyectos clave en ámbitos como la inteligencia artificial aplicada a telecomunicaciones, IoT, redes seguras, comunicaciones cuánticas o smart cities, entre otros.

La solución desarrollada por Sarenet es una herramienta "facilitadora para el despliegue de espacios de datos y el desarrollo de comunicaciones resilientes", que permite "la simplificación y automatización de procesos tradicionalmente complejos", como la configuración e integración de plataformas digitales, "reduciendo significativamente los tiempos de implementación".

"DEMOCRATIZACIÓN DEL ACCESO A TECNOLOGÍAS"

A través de un enfoque modular basado en microservicios, 'Despace' permite a las organizaciones diseñar entornos personalizados mediante la selección de distintos componentes tecnológicos, desde bases de datos hasta servicios analíticos o web.

Una vez definida la configuración, la plataforma automatiza su despliegue en infraestructuras de alta disponibilidad, "generando soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente".

Para el director general de Sarenet, Jon Arberas, este reconocimiento pone en valor el compromiso del operador con "la democratización del acceso a las últimas tecnologías", al permitir que "empresas de cualquier tamaño puedan adoptar herramientas avanzadas que anteriormente requerían elevados niveles de especialización técnica y estaban reservadas a grandes corporaciones".