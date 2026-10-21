La soprano Alicia Amo y el violinista Andoni Mercero cierran el 'XV Ciclo de Cámara' de Vitoria-Gasteiz

Archivo - La soprano Alicia Amo y el violinista Andoni Mercero - AYTO. VITORIA-GASTEIZ - Archivo

VITORIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concierto 'The Half Moon: encuentros insólitos entre la voz y el violín', presenta un dúo entre la soprano Alicia Amo y el violinista Andoni Mercero para "construir un diálogo lleno de matices, contrastes y posibilidades expresivas" en el último directo del 'XV Ciclo de Cámara' de Vitoria-Gasteiz.

En un comunicado, el Ayuntamiento gasteiztarra ha informado que se llevará a cabo en el aula magna del Conservatorio Jesús Guridi, este domingo a las 12.00 horas, para "combinar dos instrumentos agudos, sin presencia de registros graves".

El programa reúne obras de Ralph Vaughan Williams, Heitor Villa-Lobos, Serguéi Prokófiev, Luciano Berio, György Kurtág, Alberto Hortigüela y Jesús Torres, trazando un itinerario desde el siglo XX hasta la creación contemporánea.

Asimismo, en coproducción con 'Bernaola Zikloa', dedicado a la música contemporánea, el concierto rinde homenaje a György Kurtág en el centenario de su nacimiento. Este reconocimiento ocupa un lugar central, con Signs, Games and Messages y una selección de Kafka-Fragmente, obra emblemática en la que la voz y el violín exploran los textos de Franz Kafka.

Junto a ellas, las canciones de Vaughan Williams, Berio, Prokófiev, Hortigüela, Torres y Villa-Lobos amplían el horizonte estético del concierto, entre la poesía, la introspección y la experimentación sonora.

Otro de los aspectos de la propuesta es la doble faceta de Alicia Amo que, además de cantar, toma el violín para interpretar una selección de los Duetti de Berio, originalmente escritos para dos violines.