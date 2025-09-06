Sopuerta, Sodupe, Amoroto y Balmaseda superan los 35 grados este sábado en Bizkaia

BILBAO 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Varios municipios de Bizkaia han superado este sábado la barrera de los 35 grados de temperatura, como Sopuerta, que ha registrado 36,7 grados, Güeñes, con 36,6 grados, Amoroto, con 36,1 grados o Balmaseda y Galdakao, ambos con 35,3 grados, según los datos aportados por la agencia vasca de meteorología Euskalmet.

Además, en varios municipios vascos se han visto temperaturas cercanas a los 35 grados. Amurrio (Álava) ha medido 34,9 grados, Arteaga (Bizkaia) 34,5 grados y Hondarribia (Gipuzkoa) ha registrado también 34,5 grados.

Durante la jornada, hasta las 16.40 horas, las temperaturas máximas en las capitales vascas han sido de 34,7 grados en Bilbao (16.40 horas), 29,9 grados en Vitoria (constante desde las 15.00 horas) y 31,6 grados en San Sebastián (14.40 horas).