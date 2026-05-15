Sordo apela a mantener "la bandera" de la reducción de jornada y "presionar" en convenios hasta poder "llevarla a ley"

El secretario general de CCOO, Unai Sordo. - Alberto Ortega - Europa Press

BILBAO 15 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha apelado a mantener "la bandera" de la reducción de la jornada laboral. En este sentido, ha defendido la necesidad de "buscar el momento en que se pueda llevar a la ley" y, mientras tanto, "presionar" en los convenios colectivos.

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, ha advertido de que, "cuanto más se acerque la convocatoria" de las elecciones generales, "más difícil" será que se pueda aprobar la reducción de la jornada laboral.

Por ello, ha considerado que "hay que presionar en la negociación colectiva", ámbito en el que su sindicato tiene previsto "hacer alguna cosa" en las próximas semanas.

"La reducción de la jornada es una bandera que hay que mantener, buscar el momento en el que se pueda llevar a la ley y, mientras tanto, presionar en los convenios colectivos", ha apelado.