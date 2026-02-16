Sordo (CCOO) encabezará este martes en Bilbao un acto de inicio del periodo de concentración de elecciones sindicales

Europa Press País Vasco
Publicado: lunes, 16 febrero 2026 17:44
BILBAO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, encabezará un acto este martes en Bilbao bajo el lema 'Todo empieza contigo, dena zurekin hasten da', con cerca de un millar de delegados y con el que el sindicato quiere dar el pistoletazo de salida al periodo de concentración de elecciones sindicales.

El encuentro, que se llevará a cabo en el Teatro Campos, también quiere mostrar a CCOO como un agente social "de primer orden, frente a los retos que hay por delante en materias como vivienda, feminismo, salarios o democracia", según ha informado la central sindical.

Aparte de los delegados del sindicato y del secretario general de CCOO Euskadi, Santi Martínez, varios miembros de la ejecutiva confederal de CCOO asistirán al acto, además del propio Unai Sordo, como la secretaria de Empleo y Formación de CCOO y anterior secretaria general de CCOO de Euskadi, Loli García.

Tras el encuentro, los delegados saldrán en manifestación en torno a las 12.30 horas hasta Gobierno Vasco (Gran vía, 85), con una pancarta que lleva por lema 'Más sindicato, más democracia. Etxebizitza, zaintza, berdintasuna eta kalitatezko enplegua'.

