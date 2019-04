Sortu dice a Cs "no son bienvenidos" en Errenteria pero que no le darán "la foto que busca"

Publicado 14/04/2019 12:12:38 CET

BILBAO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, ha trasladado a Ciudadanos que "no son bienvenidos" en Errenteria, donde su líder, Albert Rivera, va a ofrecer un mitin, pero ha afirmado que no le darán "la foto que busca", ni darán "alas a su falaz discurso victimista".

Ciudadanos ha convocado, a partir de las doce del mediodía, un acto en la plaza de los Fueros con la presencia de Rivera, Inés Arrimadas, Maite Pagazaurtundua, Fernando Savater y Joan Mesquida.

En un tuit colgado en su cuenta oficial de Twitter, Rodríguez se ha referido a la presencia de Ciudadanos en Euskadi "Hola, Ciudadanos: no vamos a daros la foto que buscáis; no daremos alas a vuestro falaz discurso victimista. Pero sabed que no sois bienvenidos, ni en Orereta ni en Euskal Herria", ha añadido. Arkaitz Rodríguez concluye su mensaje diciendo a Ciudadanos que "un pueblo digno, sereno, solidario e imaginativo os espera".