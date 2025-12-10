Soto Ivars presenta este miércoles en Bilbao 'Esto no existe', su análisis de 20 años de ley contra violencia machista

Archivo - Juan Soto Ivars - UPNA - Archivo

El escritor y columnista Juan Soto Ivars (Águilas, 1985) presenta este miércoles en Bilbao 'Esto no existe' (Debate) un análisis que ha despertado controversia donde se adentra en uno de los temas "más sensibles" de la sociedad española actual, la violencia machista contra las mujeres y, desde su perspectiva, de "los efectos colaterales del entramado institucional, legal y mediático" que se ha construido en torno a ella desde la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004.

La presentación del libro, que ha venido precedida de protestas por parte de colectivos feministas en presentaciones anteriores como la ofrecida en Sevilla, tendrá lugar a las 19.00 horas en el salón El Carmen, de Indautxu, en un encuentro abierto al público hasta completar aforo en el que Ivars conversará con el periodista cultural César Coca.

Soto Ivar plantea su estudio a partir de las medidas legales, judiciales y sociales puestas en marcha desde la aprobación de dicha ley y que el autor concluye que "han mejorado la protección de las víctimas, la sensibilización ciudadana y la respuesta institucional".

Justo en el momento en que la ley cumple veinte años, Soto Ivars ha decidido publicar este ensayo, una obra que analiza el funcionamiento del sistema, sus resultados y algunas consecuencias no previstas de la aplicación de la ley, con el propósito de "hacer balance de lo conseguido hasta la fecha y contrastar los avances con los problemas sobrevenidos".

"Esto no existe" recoge, tal y como explican desde la editorial Debate, "años de entrevistas, revisión de expedientes y contraste de materiales, con aportaciones de víctimas y familias, policías y guardias civiles, jueces, forenses y otros profesionales, y toda afirmación está apoyada por fuentes - el libro tiene hasta 950 notas al pie.

El libro dedica "un análisis pormenorizado" a la tasa oficial de denuncias falsas y a cómo se elabora ese dato oficial que el autor señala como extraordinariamente cuestionable. La tesis expuesta por Soto Ivars es, según subrayan, "metodológica y no se trata de discutir que existan pocas o muchas, sino de aclarar qué se cuenta como denuncia falsa y qué no".

REFLEXIÓN FINAL

Soto Ivars hace explícita en su postura una premisa metodológica: examinar los "posibles efectos secundarios" del sistema "sin negar en ningún caso el sufrimiento de las mujeres para cuya protección se promulgó la ley". Lo que se cuestiona Soto Ivars es "si el fármaco cura el mal y si esos efectos secundarios sobre la vida de muchos hombres son tolerables".

Esta combinación de "contexto y propósito" marca el tono de una obra que, añaden desde Debate, "sin renunciar a la empatía, se propone sacar a la luz información y prácticas que han quedado fuera del relato institucional dominante, como dice el autor".

A lo largo de más de cuatrocientas páginas de notas, casos, entrevistas y referencias, "Esto no existe" sostiene dos afirmaciones que no son contradictorias sino complementarias.

La primera de ellas, que "la violencia contra las mujeres es un gravísimo problema de la sociedad española". Tal y como subrayan desde la editorial y el propio autor, "el libro no la niega, no la minimiza, pero cuestiona el enfoque de la ideología de género y propone ampliar el estudio de las causas, con las víctimas reales en el centro".

La segunda conclusión que traslada el autor es que "el hecho de que ese problema sea gravísimo, no obliga a suponer que todos los instrumentos creados desde 2004 sean, hoy, los más eficaces y justos posibles".

El autor propone, desde su punto de vista, "hacer compatible la protección sin fisuras con la evaluación sin tabúes del sistema, y muy en particular de la ley integral de 2004, de su desarrollo reglamentario y de su práctica jurídica".