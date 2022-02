Status Quo actuará en exclusiva en el BBK Bilbao Music Legends Fest

BILBAO, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La banda británica Status Quo, que lleva actuando 60 años por todo el mundo, este año ofrecerá en Bilbao el único concierto en todo el Estado, dentro del BBK Music Legends Fest, según ha informado el organizador del festival.

Esta cita, patrocinada por BBK y el Ayuntamiento de Bilbao y organizada por Dekker Events, se celebrará los días 24 y 25 de junio de 2022 en el Bilbao Arena.

La banda de rock acudirá a Bilbao con sus grandes éxitos y hará bailar a los asistentes al ritmo de grandes temas como Whatever you want, What you're Proposing o Rockin' All Over de Word, que han animado a millones de personas en todo el mundo durante décadas.

El festival tiene las entradas de día ya a la venta por 55 euros + gastos y el bono de 2 días a 90 euros + gastos. Estas entradas se podrán adquirir en Kutxabank y en la web oficial del festival www.musiclegendsfestival.com.