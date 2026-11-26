Steve Wynn - GUY KOKKEN

BILBAO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El guitarrista y compositor Steve Wynn, líder de The Dream Syndicate, ofrecerá este viernes en la sala Lumière de Bilbao el concierto final de su gira acústica en solitario por España y presentará horas antes, en la librería Cámara, su reciente libro de memorias, "No lo diría si no fuese cierto" (Liburuak).

La firma de ejemplares del volumen en la librería Cámara tendrá lugar a partir de las 16.30 horas y se prevé que tenga una hora de duración. El concierto en la sala Lumière, situada junto al puente del Arriaga, está anunciado a partir de las 21.00 horas, según ha informado la promotora Muskerra.

El músico californiano, referente de la escena Paisley Underground surgida en Los Ángeles a comienzos de los años ochenta, que dio origen luego a la etiqueta de Nuevo Rock Americano, recala en la capital vizcaína con una doble cita de la que su concierto sirve de colofón a la gira española de nueve fechas que ha llevado a cabo desde mediados de noviembre y organizada por Heart of Gold.

Wynn ha bautizado el show con el título "I Wouldn't Say It If It Wasn't True - Songs, Stories and Surprises", donde ofrece un espectáculo que combina canciones, relatos y fragmentos de sus memorias, publicadas en castellano por la editorial vasca Liburuak.

Respecto al concierto, el teclista y guitarrista Chris Cacavas, que estaba anunciado inicialmente como acompañante en esta gira, se ha caído del cartel por "motivos de salud". En Bilbao le sustituirá como telonero el músico Pablo Solo.

Para su espectáculo en directo, Wynn ha elegido un formato escénico donde combina canciones, lecturas y relatos vinculados a su trayectoria y relacionados con sus memorias.

El repertorio seleccionado incluye clásicos y rarezas de The Dream Syndicate, versiones escogidas para la ocasión y canciones de "Make It Right", su primer álbum en solitario desde 2010, escrito y grabado paralelamente a la redacción de sus memorias.

Lejos de plantear un concierto convencional, Wynn ha desarrollado un formato en el que música y narración se entrelazan para reconstruir algunos de los episodios más significativos de su trayectoria.

El libro recorre sus primeros años como apasionado de la música en Los Ángeles y la formación de The Dream Syndicate. Por sus páginas desfilan viajes en autobús por Estados Unidos siguiendo la pista de Alex Chilton, giras junto a U2 y REM, o la complicada gestación de "Medicine Show", el segundo álbum de la banda.

Wynn ha rememorado todas estas historias por escrito en un volumen que ahora ha trasladado al escenario a través de canciones, recuerdos y anécdotas que permiten acercarse a su carrera desde una perspectiva diferente.

En el plano musical, al que será su próximo disco, se suman también la reedición ampliada de "Medicine Show" y la publicación de un disco en directo de esta gira, grabado en Roma, que recoge precisamente una de las actuaciones de este formato, en el que Wynn combina sus canciones con las historias que las acompañan.

TRAYECTORIA REFERENCIAL

Cabeza visible del citado Paisley Underground, aquel movimiento, que conectó la herencia psicodélica de los sesenta con la energía del rock independiente, contribuyó a renovar la escena alternativa estadounidense y formaron parte de él bandas como The Bangles, Rain Parade, True West, o Thin White Rope.

Desde entonces, Wynn ha desarrollado una prolífica carrera en solitario con su participación en paralelo en proyectos como Danny & Dusty, con Dan Stuart, cantante de Green on Red; Gutterball o The Baseball Project, junto a Mike Mills y Peter Buck, miembros fundadores de REM y su pareja, la batería Linda Pitmon.

En las páginas de "No lo diría si no fuese cierto", Wynn reconstruye su vida desde la infancia y años de formación hasta su trayectoria musical más reciente, repasando su etapa como dependiente en una tienda de discos o su incursión en el periodismo deportivo.

El libro recorre su juventud en Los Ángeles, el nacimiento de la banda y su ascenso en la escena alternativa de los 80, aunque también aborda las tensiones con la industria discográfica, los procesos de grabación, las giras, las decisiones que obligan a negociar entre libertad creativa y estructura profesional o los acontecimientos que marcaron el final de la primera etapa del grupo en 1988.

Con un tono cercano e íntimo, estas memorias "ofrecen mucho más que la historia de una banda", explican desde Liburuak, ya que Wynn apuesta por "el relato personal de una vida dedicada a la música y una mirada desde dentro a una época fundamental del rock alternativo estadounidense".