VITORIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Álava y Cruz Roja han establecido un dispositivo de colaboración para facilitar el traslado de las personas en situación de dependencia o con dificultades de movilidad que deseen ejercer su derecho al voto en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Esta iniciativa tiene como objetivo garantizar que las circunstancias personales, la edad avanzada, la movilidad reducida o una situación de dependencia no supongan un impedimento para participar en la jornada electoral, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en un comunicado.

A través de este dispositivo, Cruz Roja prestará apoyo en el traslado de las personas que lo necesiten desde sus domicilios particulares, residencias de personas mayores o centros hospitalarios hasta los correspondientes colegios electorales de Álava, facilitando también su regreso una vez finalizada la votación.

Para solicitar este servicio, las personas interesadas, sus familiares o las personas responsables de su atención deberán ponerse en contacto con Cruz Roja antes del 27 de noviembre. Las solicitudes podrán realizarse a través del teléfono 656 70 88 13 o el correo electrónico preventivosalava@cruzroja.es.