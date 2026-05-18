La Subdelegación del Gobierno en Álava programa diversos actos para acercar sus servicios a la ciudadanía

VITORIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Subdelegación del Gobierno en Álava acogerá esta semana diferentes actos con motivo de la 'Semana de la Administración Abierta', con la que pretende acercar a la ciudadanía sus instalaciones y sus servicios.

Estos próximos martes y jueves se realizarán sendas visitas guiadas a la exposición 'Ciudades del mundo', en las que podrán ver diferentes vistas, planos y mapas antiguos, según ha informado la Subdelegación en un comunicado.

Esta exposición, organizada en colaboración con el Instituto Geográfico Nacional, permite descubrir cómo se han representado las ciudades a lo largo del tiempo, combinando historia, cartografía y arte.

El miércoles las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Álava se abrirán a la ciudadanía con una visita guiada a sus instalaciones, en la que se podrá descubrir y conocer las leyendas y la arquitectura de este edificio, un espacio emblemático que albergó el histórico Convento de San Francisco en el siglo XIII.

Además, se celebrará una Cata de Aceite de Oliva Virgen Extra. El programa incluirá también una presentación de los Premios Alimentos de España.