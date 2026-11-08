Suben las temperaturas mínimas por el fuerte viento sur este lunes en Euskadi

Archivo - Nubes y claros en Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este lunes viento del sur que soplará con fuerza en todo el territorio. Las temperaturas mínimas subirán otros 4 o 5 ºC debido a la mayor intensidad del viento, de modo que el ambiente será templado desde el principio, sobre todo en la mitad norte.

Por su parte, las máximas también podrían subir un poco. El ambiente estará nublado, especialmente durante la primera mitad del día, cuando es probable que llueva de manera débil. Por la tarde la nubosidad estará algo más rota, y la probabilidad de lluvia será menor.