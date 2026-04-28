Subijana y Uriarte defenderán este miércoles ante el CGPJ sus candidaturas a la presidencia del TSJPV

BILBAO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El actual presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana, y el presidente del Tribunal de Instancia de Bilbao, Aner Uriarte, ambos aspirantes a ostentar la máxima representación de la Judicatura en Euskadi, comparecerán este miércoles ante la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para exponer su currículo y defender el programa de actuación que han presentado, según ha informado .

Las comparecencias serán telemáticas, se prolongarán durante diez minutos, y en ellas ambos aspirantes tendrán que explicar y defender su currículo y sus méritos. También se someterán a las preguntas de los miembros de la Comisión.

La Comisión de Calificación, encargada de elevar la propuesta de nombramiento al Pleno del Consejo, tendrá que ponderar, entre otras cuestiones, el conjunto de méritos que pongan de manifiesto las aptitudes gubernativas expresadas en el programa de actuación presentado por cada uno de los candidatos y en la citada comparecencia.

En el caso de Subijana, que se presenta a la renovación de mandato, se tendrá en consideración el grado de cumplimiento del programa de actuación que planteó en su día para acceder al cargo.

La comparecencia de Iñaki Subijana está prevista para las 10.15 horas de mañana y la de Aner Uriarte para las 10.30 horas. Subijana, asociado a Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) se presenta a la reelección tras un mandato de cinco años al frente del TSJPV. Tomó posesión de su cargo el 29 de abril de 2021.

Por su parte, Uriarte, de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), fue reelegido juez decano de Bilbao para un tercer mandato en enero de 2023, después de acceder al cargo por primera vez en junio de 2014 y repetir el 26 de septiembre de 2018.