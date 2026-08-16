Sucesos.- Controlado el incendio forestal de Llanteno (Álava)

Archivo - Incendio forestal en Álava (archivo) - Carlos González - Europa Press - Archivo

VITORIA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de extinción han dado por controlado este domingo el incendio forestal de Llanteno (Álava), mientras siguen trabajando en la zona para su completa extinción, según han informado fuentes de la Diputación foral de Álava a Europa Press.

El fuego ha calcinado un perímetro de unas cien hectáreas y en el lugar han estado trabajando en los últimos días bomberos de los parques de Laudio, Nanclares y Espejo, además de la brigada foral de Agricultura, otras dos brigadas de Medina de Pomar (Burgos) y Cantabria, la guardería forestal de Agricultura y cinco helicópteros.

Una vez ha "mejorado mucho la situación", se han ido retirando paulatinamente dotaciones de Medina de Pomar (Burgos) y Cantabria, así como los medios aéreos enviados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), en concreto, cuatro helicópteros.

De esta forma, este domingo continúan las labores para sofocar las llamas los bomberos de los parques de Laudio, Nanclares y Espejo, la Brigada de Agricultura, bulldozers guiados por guardas forestales y el helicóptero de Emergencias de Euskadi.