Sucesos.- Detenida una mujer en Gernika-Lumo por matar a su pareja en noviembre

BILBAO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 54 años de edad ha sido detenida este miércoles como presunta autora de un delito de homicidio por la muerte de su pareja, un hombre de 62 años, el pasado mes de noviembre en la localidad vizcaína de Gernika-Lumo, según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco.

El pasado 22 de noviembre el Servicio de Emergencias recibió un aviso alertando de que una vecina estaba solicitando ayuda ya que su marido se había caído de la cama y no respondía a los estímulos.

Hasta el lugar se desplazaron varios efectivos policiales y sanitarios, que únicamente pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima, un hombre de 62 años. El cadáver de la víctima fue trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal para practicarle la correspondiente autopsia.

El análisis del cadáver confirmó, posteriormente, que la muerte de la víctima tenía "un origen violento y de etiología homicida", ya que presentaba diversas contusiones y fracturas en diferentes partes del cuerpo y de la cabeza como consecuencia de varios golpes, ha explicado Seguridad.

A partir de ese momento, la Ertzaintza inició una investigación de los hechos, que ha permitido determinar que la autora de las agresiones fue la propia mujer del fallecido.

Finalmente, la mujer, de 54 años, ha sido detenida este miércoles en Gernika-Lumo por agentes del Servicio de Investigación Criminal Territorial Bizkaia, acusada de un delito de homicidio.

La arrestada ha sido trasladada a dependencias policiales para la realización de las correspondientes diligencias y, una vez finalizadas, será puesta a disposición del Juzgado de Guardia de Gernika-Lumo.