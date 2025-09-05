Sumar afirma que el régimen económico de la Seguridad Social debe transferirse "con garantías y sin correr"

Hernández expresa sus diferencias con el Gobierno Vasco en cuestiones "clave" como la vivienda, la educación y la sanidad

VITORIA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha trasladado al lehendakari, Imanol Pradales, que su grupo es partidario de que se traspase a Euskadi la competencia sobre el régimen económico de la Seguridad Social, aunque ha subrayado que esta transferencia debe llevarse a cabo "con garantías" y sin "correr".

Hernández, que se ha reunido este viernes con Pradales en el marco de la ronda de contactos con los principales partidos vascos convocada por el lehendakari con motivo del inicio del curso político, ha mostrado las "diferencias" de su grupo con las políticas del Gobierno Vasco en "materias clave".

De esa forma, se ha desmarcado de las posiciones del Ejecutivo respecto a la vivienda, la sanidad, la educación y la lucha contra el cambio climático. "Coincidimos en las prioridades, pero no en cómo se abordan", ha explicado.

Hernández ha sido especialmente crítico con la política de vivienda del Ejecutivo vasco; y en materia sanitaria, ha subrayado que "el pacto de salud no ha venido a resolver los problemas". A su vez, ha calificado de "errática" la política educativa del Gobierno Vasco, afirmando que la colaboración público-privada "tiene un peso muy importante en el modelo educativo", sobre el que ha lamentado que genera "segregación".

El representante de Sumar ha descartado realizar una "oposición frontal" al Gobierno, aunque ha advertido de que tampoco será "un facilitador" de las políticas del Ejecutivo si los acuerdos "no van acompañados de hechos".

"No vamos a encarar el inicio de la legislatura ni con una posición de oposición dura ni como grupo facilitador sin condiciones", ha explicado, en referencia a la negociación de los presupuestos del Gobierno Vasco. Hernández ha explicado que "las diferencias están en cómo utilizar esos presupuestos y no tanto en la cantidad total".

COMPROMISO CON EL AUTOGOBIERNO

Respecto al debate sobre la actualización del Estatuto, ha trasladado al lehendakari el compromiso de su grupo con el autogobierno, ya que pertenece a una coalición de vocación "federalista". Además, han señalado que Sumar "tiene un compromiso con el autogobierno vasco y con las transferencias pendientes para mejorar la vida de la gente y para ampliar derechos".

Sobre la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, Hernández ha asegurado que Sumar es partidario de que se lleve a cabo "no solo porque sea cumplir el Estatuto", sino también porque defienden su gestión desde Euskadi.

No obstante, ha advertido de que el traspaso debe hacerse "con garantías". "No queremos correr; estamos trabajando para que se haga bien", ha indicado, tras lo que ha lamentado, en referencia a las críticas del PNV y el PSE a la coalición, que "se está poniendo demasiado el foco en Sumar, cuando somos los que estamos trabajando más en ello".

El representante de Sumar también ha insistido en que el autogobierno "tiene que servir para mejorar la vida de la gente, para ampliar derechos". En ese sentido, ha criticado "las bonificaciones en el impuesto a la banca, en el que "se va a usar una competencia que vamos a ejercer".

VUELTA A ESPAÑA

Asimismo, ha mostrado su desacuerdo con las declaraciones realizadas por el lehendakari tras las protestas en Bilbao en apoyo a Palestina durante la Vuelta a España. "Pensamos que la sociedad vasca no está impasible ante lo que transcurre en Gaza, que es un auténtico genocidio", ha afirmado.