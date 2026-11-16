El Supremo ratifica como accidente laboral la baja por ansiedad de un trabajador tras ser agredido por un compañero

Archivo - Fachada del Tribunal Supremo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BILBAO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el recurso de la empresa guipuzcoana Goki Erreformak SL, que planteaba revertir la calificación de accidente de trabajo, con diagnóstico de trastorno adaptativo con ansiedad, del periodo de baja que atravesó un empleado de la empresa tras ser agredido por un compañero de trabajo.

Según ha informado CCOO Euskadi, el fallo del Alto Tribunal vuelve a dar la razón al trabajador, al igual que hiciera a principios de este mismo año el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), quien reconoció tal periodo de baja como accidente de trabajo, al estar el trastorno adaptativo con ansiedad motivado por la agresión física sufrida a manos de un compañero de la propia empresa.

En aquella sentencia, el TSJPV consideraba que el hecho desencadenante de la patología psíquica que motivó la baja médica fue la agresión que el empleado sufrió a manos de un compañero de trabajo, y tras la cual se veía obligado a coincidir todos los días con su agresor, tanto a la entrada como a la salida del trabajo.

La sentencia del TSJPV también refería que esto ocurría sin que la empresa adoptase ninguna medida pese a ser requerida a ello por parte del propio trabajador agredido.

EVITAR LA CALIFICACIÓN

Tras dar a conocer el fallo, el responsable de salud laboral de CCOO de Euskadi, Alfonso Ríos, ha censurado que Goki Erreformak SL "no pareciese tener tiempo ni recursos para implantar las medidas preventivas que, según el TSJPV, le requería al propio trabajador agredido", mientras que, ha criticado, "sí parece disponer de ese tiempo y esos recursos para acudir al Supremo a intentar evitar la calificación como accidente de trabajo de este episodio".

Ríos ha recordado que CCOO ya denunció que, durante el proceso judicial, "Goki Erreformak SL ya había intentado en más ocasiones esto mismo aludiendo a supuestas dificultades extralaborales y de aspectos relacionados con las características personales del trabajador, argumento que el TSJPV optó por ni siquiera valorar".