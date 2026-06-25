La surfista de Basque Team Nadia Erostarbe regresa a Euskadi tras cuatro meses compitiendo internacionalmente

La surfista de Basque Team Nadia Erostarbe regresa a casa después de un periplo de cuatro meses compitiendo internacionalmente. - BASQUE TEAM

SAN SEBASTIÁN 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La surfista de Basque Team Nadia Erostarbe ha regresado a Euskadi después de cuatro meses compitiendo internacionalmente. La zarauztarra se encuentra en el Top 10 de la clasificación general del Championship Tour (CT), el circuito "más exigente" del Mundo, tras la disputa de las seis primeras pruebas.

Erostarbe ha sido recibida en San Sebastián por Gorka Iturriaga, director de Actividad Física y Deporte del Gobierno Vasco y por Olatz Legarza, coordinadora de la Fundación Basque Team.

La zarauztarra llegó el año pasado a las finales en un Mundial ISA y fue la primera surfista estatal en clasificarse para unos Juegos, conseguir un diploma olímpico en Tahití y entrar de suplente en su debut en el CT.

Esta temporada se han disputado seis pruebas del máximo circuito y Erostarbe ha subido dos veces al podio, la última en el Saquarema Pro disputado en Río de Janeiro el pasado fin de semana. El haber entrado en las semifinales de la prueba le ha hecho subir cuatro puestos en la clasificación general del CT y entrar en el Top 10.

Erostarbe es la primera mujer a nivel estatal en competir en el CT, igualando, con los resultados obtenidos este año, los mejores resultados de Aritz Aranburu en su andadura en este circuito.

Tras la prueba carioca el Championship Tour hará una pequeña parada y volverá el 8 de agosto con el Outerknown Tahiti Pro en la Polinesia francesa. Después se disputarán otros cinco eventos más: el Fiji Pro, el Lexus Trestles Pro en California, el Surf Abu Dhabi, el MEO Rip Curl Pro Portugal y el Lexus Pipe Masters en Hawaii.