Suspendidos los conciertos en las txosnas el día 5 en Vitoria, el 14 en San Sebastián y el 26 en Bilbao

Archivo - Trabajadores de eventos y espectáculos de Euskadi anuncian movilizaciones - EUROPA PRESS EUSKADI - Archivo

BILBAO 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los conciertos organizados en las txosnas para el día 5 en fiestas de Vitoria-Gasteiz, el 14 en las de Donostia-San Sebastián y el 26 en las de Bilbao han sido suspendidos por la huelga convocada por los trabajadores de espectáculos, según han informado a Europa Press los convocantes de las protestas.

Trabajadores vascos de eventos y espectáculos, respaldados por los sindicatos Teknikariok, ESK, LAB, UGT, ELA y CCOO, anunciaron el pasado 21 de julio nuevas jornadas de huelga en las fiestas de las tres capitales vascas los días 5 (Vitoria-Gasteiz), 14 (Donostia-San Sebastián) y 26 de agosto (Bilbao) para protestar por la "precariedad" en el sector, denunciar el bloqueo patronal de su primer convenio regulador y reclamar condiciones "dignas".

Las jornadas de huelga fueron anunciadas en una comparecencia pública celebrada en la Plaza del Arriaga de Bilbao, y los trabajadores de espectáculos estuvieron acompañados de representantes de Gazteizko Txosna Batzorde, Donostiako Piratak y Bilboko Konpartsak, que hicieron público su apoyo y respaldo a sus demandas laborales, "conocedores de primera mano de la problemática y precariedad del sector, que la patronal insiste en negar".

Las organizaciones de las txosnas han confirmado a los convocantes de las huelgas que cancelan los conciertos que tenían previstos para el día 5 en fiestas de la Blanca de la capital alavesa, para el 14 en la Semana Grande de Donostia-San Sebastián y del 26 en Aste Nagusia de Bilbao.