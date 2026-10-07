Tabakalera acogerá este otoño tres nuevas conferencias del programa POV en torno a la Inteligencia Artificial

Roberto Alonso Trillo y Marek Poliks - TABAKALERA

SAN SEBASTIÁN, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tabakalera acogerá este otoño tres nuevas conferencias del programa POV ("Point of View"), una serie de conversaciones con personas referentes del ámbito cultural y tecnológico con las que abordar la digitalidad desde un punto de vista crítico y didáctico, que abordarán la Inteligencia Artificial.

La primera de ellas tendrá lugar el próximo miércoles, 14 de octubre, bajo el título 'Despegue: una teoría del exocapitalismo'. En ella, Marek Poliks y Roberto Alonso Trillo expondrán las claves de su obra 'Exocapitalismo'.

Según han explicado desde el centro de cultura contemporánea de San Sebastián, en esta obra "sostienen una teoría provocadora: el capital está abandonando (despegando) su dependencia de los recursos materiales y el trabajo en favor de procesos cada vez más abstractos relacionados con el software, la economía de la atención y la financiarización".

Los autores ponen de ejemplo el hecho de que "una aerolínea no solo gana por llevar pasajeros, también vende cada vez más las ventajas de subir antes al avión; vende posiciones en una cola". En contraste con la idea de que "el capitalismo busca eliminar las ineficiencias", Trillo y Poliks defienden que "la intermediación y la espera pueden convertirse en fuentes de valor".

Durante su presentación, utilizarán el ejemplo del desarrollo de la IA y sus "constantes anuncios de inversiones astronómicas", para desgranar cómo en "esa extraña economía los centros de datos han dejado de ser inversiones en infraestructura para convertirse en artefactos financieros que aglutinan contratos de préstamo, deudas y ficciones especulativas".

Roberto Alonso Trillo es un teórico y artista cuyo trabajo abarca la teoría cultural, la filosofía de los medios y el sonido experimental. Su investigación se centra en las dimensiones estéticas y políticas del 'machine learning', con particular atención a la crítica infraestructural y la performatividad.

En colaboración continua con Marek Poliks, investiga la teoría de la IA y el diseño especulativo como parte de una indagación más amplia sobre la automatización y la producción cultural. Su práctica interdisciplinar se extiende hacia el arte sonoro, la música post-instrumental y la pedagogía crítica. Actualmente reside en Hong Kong. Por su parte, Marek Poliks es investigador en filosofía de la tecnología, especialmente en relación al "deep learning". Actualmente reside en Minneapolis, Minnesota.

PRÓXIMAS CONFERENCIAS

El 4 de noviembre será el turno de la investigadora y diseñadora computacional Júlia Nueno, quien ha desarrollado diferentes investigaciones como integrante de Forensic Architecture (Goldsmiths, University of London) sobre el genocidio en Gaza y el uso de sistemas computacionales y la IA por parte del gobierno israelí.

Por su parte, el 2 de diciembre, la profesora e investigadora de Inteligencia Artificial, Gobierno y Políticas en el Oxford Internet Institute Ana Valdivia presentará su próximo libro, enfocado en los centros de datos, la cadena de suministro de la inteligencia artificial y la materialidad de la IA.

El programa POV nace de la colaboración entre Medialab Tabakalera y el comisario e investigador Jon Uriarte como punto de encuentro para el debate y la digestión colectiva de la cultura digital. Así, POV propone un espacio de reflexión y diálogo para debatir sobre los fenómenos de la cultura digital contemporánea.