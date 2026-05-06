Archivo - Tabakalera impulsa el acceso abierto al conocimiento cultural vinculando el catálogo de Medialab con Wikidata - TABAKALERA - Archivo

SAN SEBASTIÁN 6 May. (EUROPA PRESS) -

Tabakalera ha impulsado el acceso abierto al conocimiento cultural al enlazar el catálogo de Medialab con Wikidata, una base de datos libre y colaborativa que alimenta proyectos como Wikipedia. Esta iniciativa posibilita que autores, creadores y otros agentes vinculados temáticamente con los ámbitos con los que trabaja el Centro Internacional de Cultura Contemporánea de San Sebastián "sean más visibles y accesibles a nivel global".

Asimismo, facilita que cualquier persona que acceda al catálogo de Medialab "pueda obtener, de forma rápida y sencilla, una información más rica y completa".

La información se muestra en el catálogo de Medialab mediante WikiInfo, una herramienta que permite conectar automáticamente los registros del catálogo con Wikidata y "enriquecer la información bibliográfica con datos abiertos y actualizados", han apuntado desde Tabakalera.

Así, el resultado se puede ver en la propia ficha bibliográfica consultada, que recoge en un cuadro informativo datos biográficos, imágenes, enlaces a otras fuentes o enlaces a artículos de Wikipedia. Además, al ser una plataforma multilingüe (euskera, castellano e inglés), facilita el acceso a la información en diferentes idiomas, lo que amplía el alcance global.

Gracias a esta conexión directa, los contenidos se amplían y aportan contexto cultural y biográfico. Actualmente, de los 86.362 registros de autoridad que contiene el catálogo, 25.867 ya han sido enlazados con Wikidata.

WikiInfo actúa como un puente entre el catálogo local de Medialab Tabakalera y el ecosistema de datos abiertos enlazados. De este modo, en el caso de que una institución mejore un registro en Wikidata, asegurándose de que la información que se comparte sea correcta, precisa y esté actualizada, completando, por ejemplo, datos biográficos, dichos cambios se reflejan automáticamente en el catálogo.