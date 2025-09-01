SAN SEBASTIÁN 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabakalera de San Sebastián protagoniza el Cupón de la ONCE del sorteo del próximo 11 de septiembre. A través de cinco millones de cupones, se difundirá la imagen de este espacio cultural, situado en la antigua fábrica de tabacos de la ciudad.

En un comunicado, ONCE ha recordado que la Tabakalera de San Sebastián, inaugurada en 2015, "es un centro que acoge y fomenta la colaboración entre diversos proyectos e instituciones culturales". "Su misión principal es impulsar el sector cultural y creativo, contribuir al desarrollo de la capacidad crítica de la sociedad vasca, y facilitar el acceso y el disfrute de la cultura para todos", han añadido.

El centro impulsa la creación artística y la comparte con la ciudadanía, ejerciendo una labor de mediación. Además, mantiene una relación de cercanía y un compromiso firme con los creadores. Tabacalera abrió sus puertas en 1913 como la fábrica estatal de tabaco, una de las construcciones más imponentes de la ciudad.

Su arquitectura, inspirada en las antiguas manufacturas, fue testigo de casi un siglo de historia. Durante 90 años, hasta su cierre en 2003, la planta industrial dio empleo a un gran número de mujeres, consolidándose como un referente social clave en la vida donostiarra. Tras su cierre en 2003, el Ayuntamiento de San Sebastián, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco acordaron su recuperación para convertirlo en el gran centro cultural que es hoy.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece un premio de 500.000 euros al número y la serie, junto a 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, se otorgan 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras y a las cuatro últimas cifras, y 9.000 premios de 25 euros para quienes acierten las tres primeras o las tres últimas. También hay premios de seis euros a las dos primeras o últimas cifras, y un reintegro de dos euros a la primera o última cifra.