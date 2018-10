Tardà (ERC) exige a Sánchez que pida la retirada de la acusación contra los presos soberanistas si quiere negociar PGE

Actualizado 27/09/2018 11:43:36 CET



ERC insistirá en el diálogo con el Ejecutivo del PSOE y porque un Gobierno PP-Cs aplicaría el 155 y "encarcelaría a todos" los independentistas

BILBAO, 27 (EUROPA PRESS)

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que inste públicamente a la Fiscalía General del Estado que retire la acusación contra los presos soberanistas, si quiere negociar con los independentistas catalanes los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Además, ha asegurado que la estrategia de su partido será insistir en el diálogo con el Ejecutivo del PSOE y porque un Gobierno PP-Cs aplicaría el 155 y "encarcelaría a todos" los independentistas.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Tardà ha pedido al Gobierno de España que "haga todo lo que tiene capacidad de hacer". "No le podemos pedir la libertad de los detenidos. Es evidente que existe una separación de poderes frágil, débil, 'low-cost', porque en el Estado español, más que separación de poderes, lo que hay es reparto de poderes", ha añadido.

El representante de Esquerra ha insistido en exigir a Pedro Sánchez que inste públicamente a la Fiscalía General del Estado a retirar las acusaciones contra los presos soberanistas. "Esto puede hacerlo, otra cosa es que la Fiscal General del Estado le haga caso o, incluso, pudiera ser que la Fiscal General del Estado lo hiciera caso, y los fiscales y el Tribunal Supremo no le hicieran caso a ella", ha añadido.

Joan Tardà ha reiterado que, "si el Gobierno de España quiere que el republicanismo catalán y el conjunto de las fuerzas independentistas catalanas negocien los Presupuestos, ellos tienen que dar un paso hacia adelante, instando a la Fiscalía General del Estado a actuar".

A su juicio, este emplazamiento se tiene que hacer públicamente, con "transparencia", porque, si no, "¿quién se entera?". Además, ha apuntado que su partido invistió a Pedro Sánchez y apoyó "la moción de censura sin pedir nada a cambio".

En este sentido, ha apuntado José Luis Ábalos se quedó "catatónico, no sabía qué cara poner" cuando, en una reunión, Tardà le dijo que no querían nada a cambio de desalojar a Mariano Rajoy del Gobierno, porque lo que querían era solo que "echaran a los ladrones", al partido que tiene "más casos de corrupción abiertos de Europa".

Tardà ha considerado que, aunque en un principio hubo una cierta "desorientación" por el encarcelamiento de dirigentes independentistas catalanes, ahora todos los reclusos tienen "muy claro que el juicio será una gran oportunidad para explicar a la sociedad española, al concierto internacional y a la sociedad catalana que el Estado español es un estado demofóbico, que solo es capaz de levantar la bandera de la porra. Comprando tiempo para estúpidamente creer que así se resuelven los problemas".

"No nos arrepentimos de nada de lo que hicimos, es más, en el contexto en el que se tuvo que hacer lo que se hizo, lo volveríamos a hacer, puesto que nadie asume ningún tipo de culpabilidad, razón por la cual creo que también intelectualmente es aberrante que ya avancen que nuestros presos van a solicitar el indulto", ha apuntado, para rechazar esta posibilidad.

"La única opción es la absolución y de aquí no se moverán porque no tenemos colectivamente ningún sentimiento de culpabilidad", ha insistido.

El diputado de ERC ha subrayado que "la máxima" de su partido es que "el PSOE forma parte del triunvirato del 155" y, por lo tanto, sabe "cuáles son sus responsabilidades en todo aquello que atañe a la situación que sufre Cataluña".

EL GOBIERNO DE SÁNCHEZ

"Dicho esto, nosotros siempre hemos dicho que un Gobierno del PSOE, soportado por Podemos, siempre sería más dialogante que un Gobierno del PP, soportado por Ciudadanos. Esto es, táctica y estratégicamente, una idea troncal de ERC", ha manifestado.

Por ello, ha asegurado que ellos "no van a hacer el juego al PP y Ciudadanos". "Sabemos que la inevitabilidad de un referéndum acordado con el Reino de España es tan difícil, como difícil y alejada es todavía una fase de negociación", ha indicado.

Según ha apuntado, "también es cierto que las condiciones objetivas para poder negociar se puede abrir o se deberían abrir en un Gobierno socialista, posiblemente, sin ninguna duda, sería mucho más difícil con un Gobierno PP-Ciudadanos, porque, éstos, si pueden, no solo nos aplicarían el 155, sino que nos encarcelaría a todos".

Joan Tardà ha considerado que el PP y el PSOE "no son lo mismo" y pensar eso "es un insulto a la inteligencia". "Los unos son neofranquistas y los otros tienen una cultura antifranquista y, dicho que han formado parte del triunvirato del 155, lo cierto es que no son lo mismo. Si dijéramos que es lo mismo, no solo estaríamos insultando a la historia, sino que, además, estaríamos insultando a la inteligencia", ha apuntado.

Además, ha asegurado que, si populares y socialistas "fueran exactamente lo mismo", ERC "no habría apoyado la moción de censura" a Mariano Rajoy que aupó al poder a Pedro Sánchez. "Intelectualmente, uno no puede caer en el reduccionismo de decir que son lo mismo, es más, es insultante, entre otras cosas, porque el republicanismo coincidió durante décadas en las cárceles franquistas con los socialistas y en la lucha por la democracia", ha recordado.

Por ello, ha precisado que, aunque solo sea "por este hecho tan importante, aun cuando esté alejado del momento actual", es "insultante" compararles, "e insultar a los antifascistas".

NEGOCIACIÓN

Joan Tardà ha insistido en dialogar con el PSOE porque, "aunque sea difícil, tarde o temprano", se entrará en un escenario de negociación. "Y, cuando se entra en un escenario de negociación, tarde o temprano se llegan a acuerdos", ha indicado.

Tras asegurar que no van a modificar su postura, cree que es "una estrategia compartida por la inmensa mayoría del soberanismo o independentismo catalán".

Por último, preguntado por si cree que el exprimer ministro francés Manuel Valls puede llegar a ser alcalde de Barcelona, ha respondido que "no hay que despreciarlo en absoluto, puesto que la sociedad está cambiando a una velocidad vertiginosa y se conforman imaginarios de forma también muy vertiginosa". "Pero tengo la impresión de que es una candidatura con los pies de barro", ha concluido.