La tarjeta Mugi puede utilizarse desde este jueves para pagar en el transporte público de Bizkaia

Archivo - Tarjeta Mugi - AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE - Archivo

SAN SEBASTIÁN 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa (ATTG), Azahara Domínguez, ha celebrado que desde este jueves los usuarios de Mugi puedan pagar con esta tarjeta en todo el transporte público de Bizkaia, sin tener que adquirir otras tarjetas ni billetes.

De esta forma, los autobuses de Bilbobus, Bizkaibus, Etxebarri Bus, Erandio Bus, Kbus, Leioa Bus, Galdabusa, Sopelbus, lanzadera de Galdakao, Funicular de Artxanda, Puente de Bizkaia y Ascensor Ereaga, se suman a los tranvías de Bilbao y Vitoria, al urbano de Vitoria e interurbano de Álava, Metro Bilbao y funicular de Larreineta, que ya eran interoperables.

Esta ampliación del uso de Mugi fuera de Gipuzkoa se une al reciente paso dado el pasado día 16, cuando las tarjetas Barik (Bizkaia) y BAT (Álava) pasaron a ser aceptadas en la red de Lurraldebus, facilitando que personas de Álava y Bizkaia puedan viajar por Gipuzkoa "de forma cómoda, sin tener que cambiar de tarjeta ni adquirir nuevos billetes".

"Estos avances son fruto de la colaboración entre las distintas instituciones vascas y responden a un objetivo común: mejorar la conectividad y la experiencia de las personas viajeras, haciendo más sencillo, cómodo y asequible el uso del transporte público entre territorios", ha señalado Domínguez.