VITORIA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las tasas e impuestos municipales de Laudio-Llodio (Álava) se mantendrán congeladas en 2026 tras haber aceptado el Gobierno municipal de EH Bildu una propuesta del PNV para no incrementar estos tributos, según ha informado la formación 'jeltzale' en un comunicado.

El PNV ha destacado que esta medida evitará incrementar las tasas e impuestos municipales en un 2%, tal como EH Bildu "había planteado inicialmente".

El portavoz del grupo municipal 'jeltzale', Ander Añibarro, ha subrayado la prioridad del PNV es "proteger a las familias laudioarras en un momento en el que el coste de la vida sigue subiendo".

Añibarro ha lamentado que "el consenso del que ahora presume EH-Bildu solo ha sido posible porque necesita el apoyo del resto de grupos municipales para sacar adelante sus propuestas", y que no responde a "una voluntad real de diálogo".

Además, el PNV ha lamentado que el Gobierno de EH-Bildu "vuelva a improvisar y a trabajar a contrarreloj en asuntos de máxima importancia para Laudio". "Convocan comisiones extraordinarias y urgentes sin margen para organizar agendas ni preparar los temas, y plenos extraordinarios encajados con calzador", ha criticado.

Añibarro ha advertido de que "un tema tan relevante para las y los laudioarras no puede resolverse deprisa y corriendo en apenas dos semanas", y que alertado de que "la improvisación constante no puede seguir marcando el rumbo del Ayuntamiento".