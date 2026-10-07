Tatapas Gastroteka y Atari Gastroteka, ganadores del VI Campeonato de Pintxos, Banderillas y Cocina en Miniatura de Gipuzkoa - JAVI COLMENERO/HOSTELERIA GIPUZKOA

SAN SEBASTIÁN 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tatapas Gastroteka y Atari Gastroteka han sido elegidos ganadores del VI Campeonato de Pintxos, Banderillas y Cocina en Miniatura de Gipuzkoa 2026. La final de esta competición se ha celebrado este miércoles en el Auditorio del Kursaal de San Sebastián, integrada por primera vez en la programación oficial del congreso San Sebastián Gastronomika Euskadi Basque Country.

La jornada ha reunido a profesionales del sector, representantes institucionales y agentes de la hostelería guipuzcoana para poner en valor "la creatividad, el talento y la innovación" de los establecimientos participantes en esta sexta edición.

El jurado, compuesto por especialistas culinarios, periodistas y representantes del sector, ha otorgado el premio al Mejor Pintxo o Banderilla de Gipuzkoa 2026 a Tatapas Gastroteka de Hondarribia, con la propuesta 'Nigiri Txistulari', y el premio a la Mejor Propuesta de Cocina en Miniatura de Gipuzkoa 2026, ha sido concedido a Atari Gastroteka de San Sebastián por su propuesta 'Pochas con Kokotxa'.

Los segundos premios han sido para Cafetería Naroa de Irun con 'Txipiroa' (categoría Pintxo/Banderilla) y Karlos Arguiñano con 'Marea Baja / Marmitako' (categoría Cocina en Miniatura). Además, el jurado ha designado a este último como representante de Gipuzkoa en el Campeonato Estatal de Pintxos y Tapas de Madrid Fusión.

El acto ha contado con la participación del presidente de Hostelería Gipuzkoa, Mikel Ubarrechena, quien ha subrayado el trabajo que hay detrás de cada propuesta. "El pintxo parece pequeño, pero el trabajo que hay detrás no lo es y este campeonato existe para poner en valor ese trabajo y para que quien lo hace bien, tenga un lugar donde mostrarlo", ha señalado.

Ubarrechena ha recordado que "un campeonato solo tiene fuerza si muchos profesionales se juegan su mejor propuesta" y ha destacado que este año se ha vuelto a batir participación. Además, ha situado la llegada a Gastronomika como "el salto más grande que ha dado este campeonato en sus seis ediciones".

Por su parte, Clara Navas, directora de Turismo y Hostelería del Gobierno Vasco, ha subrayado que "este campeonato es ya una cita consolidada en el calendario gastronómico de Gipuzkoa y una magnífica muestra del talento que existe en nuestro territorio".

"El pintxo forma parte de nuestra identidad gastronómica y también es una de nuestras mejores cartas de presentación turística: pequeñas elaboraciones capaces de concentrar producto, conocimiento, creatividad y una manera muy particular de entender la gastronomía", ha afirmado.

Finalmente, la diputada foral de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez, ha resaltado que "el nivel mostrado aquí, una vez más, ha sido máximo, lo que nos vuelve a demostrar que nuestra gastronomía tiene un enorme futuro por delante y que generación a generación se sigue superando".