El TAV llegará directo a Bilbao con una estación provisional en superficie que no compromete el soterramiento de Abando

La consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe. - EUROPA PRESS

BILBAO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Tren de Alta Velocidad (TAV) llegará directo hasta Bilbao a través de una terminal provisional en superficie que no compromete el proyecto de soterramiento definitivo, con lo que se descarta el apeadero temporal previsto en Basauri, donde se llevará finalmente la base de mantenimiento de la capital vizcaína, lo que posibilitará liberar 40.000 metros cuadrados de superficie en la estación de la capital vizcaína.

La comisión de seguimiento del protocolo institucional para la llegada de la Alta Velocidad a Bilbao ha aprobado este lunes una adenda que promueve una solución provisional de entrada en superficie a la ciudad, que permitirá adelantar los plazos de puesta en servicio de la nueva estación de Bilbao Abando y que es plenamente compatible con una futura estación soterrada.

En la reunión de la comisión celebrada en Bilbao han estado presentes el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, el presidente de Adif y Adif AV, Luis Pedro Marco de la Peña, la consejera de Movilidad Sostenible del Gobierno Vasco, Susana García Chueca, y el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto.

Concretamente la adenda al protocolo señala que, tras el traslado y la construcción de la base de mantenimiento de Bilbao al dominio ferroviario de Lapatza, en Basauri, cuyas obras de prevén licitar en torno a este verano, se liberará una superficie aproximada de 40.000 metros cuadrados en la estación de Abando que permitirá adelantar la llegada de los servicios de alta velocidad a Bilbao-Abando.

Asimismo, el texto refleja que la puesta en marcha de la estación provisional se compaginará con la ejecución de los trabajos técnicos, ya licitados, para garantizar así que en el futuro los trenes de alta velocidad puedan llegar mediante un túnel soterrado a la estación de Bilbao Abando.

En el marco de las respectivas competencias y con el fin de seguir promoviendo la máxima coordinación operativa, se crearán dos grupos técnicos de trabajo. Uno para la nueva estación de Bilbao Abando y otro para trabajar en el espacio de Basauri, donde se instalará la base de mantenimiento actualmente ubicada en Bilbao.

Por otra parte, la Diputación Foral de Bizkaia ha solicitado su incorporación al protocolo y a la Comisión de Seguimiento del mismo, para continuar potenciando la colaboración entre instituciones, aunque aún no se ha determinado el porcentaje de su aportación económica.

En la rueda de prensa para dar a conocer el acuerdo, José Antonio Santano ha asegurado que el alcanzado este lunes es "un acuerdo histórico" para Bilbao y ha destacado que la Y vasca "avanza a muy buena velocidad", con un previsión de "incrementos muy importantes de pasajeros, sobre todo entre las capitales". Así, ha apuntado que el 50% de los viajes que se van a producir cuando la alta velocidad esté plenamente instalada en Euskadi van a ser de conexión entre las tres capitales vascas.

En el caso de Bilbao, ha recordado que, en base al protocolo firmado en 2022, la previsión era una llegada provisional a Basauri, a través de un viaducto. Sin embargo, tras el acuerdo de hoy, ha dicho que "llegará a Bilbao en superficie, en una solución provisional perfectamente compatible con el soterramiento pactado en el año 2022".

En la adenda aprobada, se recoge la llegada en superficie a la estación de Abando Indalecio Prieto de Bilbao "de manera provisional, sin perjuicio y siempre que se asegure, y se asegura, la simultaneidad de la ejecución de la estación soterrada en Bilbao, objetivo prioritario del acuerdo institucional".

Además, ha asegurado que esta solución, que va a resultar "más barata", "no solo no va a retrasar la llegada soterrada de la alta velocidad a Bilbao, sino que la va a facilitar con menos afecciones en el desarrollo del proyecto definitivo, en especial para las líneas de Cercanías".

También se ha decidido sacar la base de mantenimiento de la estación de Abando y trasladarla a Basauri, "lo que supone en la práctica liberar más de 40.000 metros cuadrados, lo que abre la puerta y ofrece, desde el punto de vista del espacio y técnico, la posibilidad de llegada en superficie a Abando", ha remarcado Santano.

Asimismo, ha defendido que con la solución acordada, "además de beneficiar al conjunto de la ciudadanía de Bilbao, porque la llegada de la alta velocidad cuando se produzca a Euskadi se producirá en la estación de Abando Indalecio Prieto, estaremos evitando un trastorno evidente con el transbordo que se hubiera producido en Basauri".

En relación al proyecto inicial de estación provisional en Basauri, la directora general de Planificación y Proyectos de Adif, Montse Rallo, ha apuntado la complejidad para la accesibilidad a una estación de 20 metros de altura y las limitaciones de "aproximación" del viajero a la propia estación, por lo que se ha optado por "no apartar a los viajeros de la estación", sino "apartar" la base de mantenimiento y libertar el espacio que ocupan 27 vías técnicas y despejarlo para no perjudicar a los viajeros durante toda la afección a la obra.

De esta forma, ha explicado que sobre los 40.000 m2 liberados "se irán construyendo la losa, los muros pantallas y las pilas pilote que luego permitirán ir haciendo toda la excavación de soterramiento en mina, de forma que no haya ninguna afección externa ni a los ciudadanos ni a los viajeros". Después, ha apuntado se podrá apuntalar la marquesina histórica y generar "el gran vacío que se produce debajo para toda la zona de apartamientos y espacios que se relacionan con el vestíbulo de la sala de embarque, con los dos niveles de vías".

Por su parte, Susana García Chueca ha asegurado que la decisión adoptada hoy en el seno de la Comisión de Seguimiento supone "un avance muy significativo para acercar la alta velocidad a Bilbao". "Ganamos un tiempo precioso sin comprometer el soterramiento de la estación objetivo, que se mantiene y llegará en una fase posterior, y sin menoscabar las oportunidades de movilidad de los vizcaínos, cuya oferta se va a multiplicar en cantidad, pero sobre todo en calidad, con la llegada de la alta velocidad".

La consejera ha dicho que el proyecto tiene que modificarse para adecuarse a la nueva realidad y "debemos dejar preparado el túnel para su entrada soterrada", por lo que trabajan "desde ya en la bifurcación que dará entrada a la alta velocidad de forma provisional en superficie".

Elixabete Etxanobe ha asegurado que el TAV es "un proyecto transformador para Bizkaia" y la Diputación "no va a dejar que ningún proyecto transformador se quede sin hacer" y, por eso, ha anunciado que la Institución foral dispondrá de una parcela dentro del nuevo desarrollo urbanístico para impulsar un proyecto de actividad económica" innovador, que genere empleo y oportunidades para la ciudadanía y para el tejido económico de Bizkaia".

Por último, Juan Mari Aburto ha señalado que la llegada del TAV "cambiará radicalmente la fisonomía del centro de la villa de Bilbao" y ha recordado que "con la desaparición de la trinchera de las vías de ferrocarril en Bilbao, merced a la estación soterrada de Abando, la ciudad liberará un espacio de 130.000 metros cuadrados destinados a un gran parque, a nuevos equipamientos, espacios culturales, construcción de nuevas viviendas y actividad económica".

Asimismo, ha señalado que el proyecto global acoge "muchos proyectos de una complejidad técnica y extraordinaria", como la puerta al sur, en el entorno de Xenpelaz; la casa de cultura junto a la parroquia de San Rafael; el nuevo parque y espacios de encuentro en Zabala; los nuevos espacios verdes en Cantalojas y San Francisco; el polo Bizkaia de Actividad Económica, la bóveda (espacio multiusos cubierto), o la atalaya de la Naja.