El Teatro Arriaga de Bilbao acoge 'Herencia', de Kulunka Teatro

La obra 'Herencia', de Kulunka. - TEATRO ARRIAGA

BILBAO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Arriaga de Bilbao acogerá este miércoles 'Herencia', una obra de Kulunka Teatro que interpretan Iñaki Rikarte, Isidoro Fernández, Aizpea Goenaga y Garbiñe Insausti.

Según han explicado desde el Arriaga, Kulunka, una de las compañías vascas más premiadas de los últimos años y con "enorme prestigio por sus espectáculos mudos de teatro de máscaras", apuesta en esta ocasión por el teatro de texto.

'Herencia' está escrita por Iñaki Rikarte, que dirige con Rolando San Martín. Junto al propio Rikarte, Isidoro Fernández, Aizpea Goenaga, Garbiñe Insausti e Iñaki Rikarte interpretan "un viaje nocturno, onírico, alucinado, al misterio de una familia" y también un intento de mostrar la capacidad del miedo para crear realidades.

Con estructura de thriller, el montaje es, según ha avanzado el teatro bilbaíno, una tragedia contemporánea que gira en torno a la pregunta de "cómo se gestiona lo incomprensible". La función trata de abrir el debate en torno a "cómo enfrentamos aquello que no podemos entender y hasta qué punto el miedo es capaz de alterar la realidad llevándola al terreno de la profecía autocumplida", ha apuntado.