Telpark y asociaciones de comerciantes de San Sebastián ofrecen aparcar 12 horas por 2,99 euros en seis parkings

SAN SEBASTIÁN 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa de estacionamientos Telpark y las asociaciones de Comerciantes del Centro (zentroan), Egia (Hegian), Gros (dGros) y Parte Vieja (Zaharrean) de San Sebastián han alcanzado un acuerdo que permitirá aparcar por 2,99 euros durante 12 horas en seis parkings de la ciudad.

Según han informado en un comunicado, el acuerdo alcanzado busca "fomentar el comercio local de proximidad, favoreciendo la movilidad urbana y facilitando que la ciudadanía y visitantes se acerquen cómodamente a hacer sus compras".

Con este objetivo se pone en marcha una campaña de descuentos en los parkings de Atotxa, Boulevard, La Concha, Plaza Easo, Okendo y Plaza Cataluña, gestionados por Telpark.

La promoción estará disponible del 1 al 31 de octubre, ambos incluidos, y permitirá estacionar en estas instalaciones durante 12 horas por 2,99 euros, sin limitaciones horarias ni restricciones de día. Este precio supone un ahorro de más del 60% a la tarifa habitual.

Los usuarios podrán beneficiarse del descuento mediante la adquisición de bonos Multipass de cinco, 10 o 20 pases a través de la aplicación de Telpark.

Una vez comprados, bastará con introducir la matrícula del vehículo para que se active automáticamente el sistema de acceso y salida mediante lectura digital. Además, se podrá cambiar la matrícula asociada al pase Multipass con total flexibilidad. Estos bonos tendrán un año de caducidad desde la fecha de compra.