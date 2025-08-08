Las temperaturas aumentarán el domingo en Euskadi tras un viernes y sábado también calurosos

Archivo - Un niño llena una botella de agua en una fuente - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas aumentarán el próximo domingo en Euskadi después de este viernes y sábado también sean muy calurosos, lo que ha provocado que el departamento de Seguridad del Gobierno vasco mantenga el aviso amarillo durante estos días.

De hecho, se prevé que hoy, hasta las 20.00 horas, las temperaturas máximas ronden los 35 grados en la zona de transición y los 37 en la zona del eje del Ebro, mientras que en la zona costera serán de 26 y de 31 en la zona cantábrica interior.

Para este sábado se prevén máximas de hasta los 35 grados en las principales horas del día, con diez grados menos en el litoral, y 28 en la zona cantábrica interior.

Las altas temperaturas se extenderán al domingo, con la previsión de hasta 36ºC en la zona de transición y 37ºC en la del eje del Ebro. Por su parte, en la zona costera se alcanzarán los 29 ºC y en la zona cantábrica interior se elevarán a los 32ºC.