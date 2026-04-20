Temperaturas máximas de 30 grados y chubascos a últimas horas, este martes en Euskadi

Cielos con algunas nubes en Bilbao (archivo) - EUROPA PRESS

BILBAO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este lunes en Euskadi ambiente poco nuboso y viento del sureste que elevará las temperaturas, con máximas que rondarán los 30 grados.

Predominará el ambiente poco nuboso desde primeras horas, aunque a partir de la tarde aumentarán las nubes de evolución, que dejarán chubascos y tormentas a últimas horas. Las temperaturas máximas alcanzarán los 30 grados en la costa y rondarán los 29 grados en el interior, mientras que las mínimas oscilarán entre los 10 grados del interior y los 13-15 grados en la costa.