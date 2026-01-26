Temperaturas suaves con chubascos ocasionales por la mañana y lluvia más abundante por la tarde, este martes en Euskadi

Europa Press País Vasco
Actualizado: lunes, 26 enero 2026 17:44
BILBAO 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en el País Vasco un inicio de jornada con temperaturas suaves, algunos claros y chubascos ocasionales. El viento soplará del suroeste a primeras horas y dejará todavía algunas rachas muy fuertes.

A partir de la tarde el cielo estará cubierto y lloverá de manera más abundante y frecuente, con chubascos que podrán ser localmente tormentosos.

Durante la segunda mitad del día el viento se establecerá del oeste o noroeste y las temperaturas irán en descenso, con mínimas que se alcanzarán al final del día. También bajará la cota de nieve, que rondará los 1.000 metros al concluir la jornada.

