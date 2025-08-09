Las temperaturas subirán este domingo en Euskadi con máximas que podrían alcanzar los 38 grados en el sur

BILBAO 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este domingo en Euskadi una subida de las temperaturas, que podrían superar los 35 grados en gran parte del territorio. En la costa, podrían acercarse a los 30 o 32 grados, mientras que en el sur del territorio la previsión es que se llegue a los 38 grados.

El cielo estará poco nuboso, con algunas nubes de tipo bajo de madrugada en el norte y de evolución por la tarde en el sur. El viento será de componente sur por la mañana, y volteará al noreste a lo largo de la tarde.

Según las estimaciones de Euskalmet, en las capitales vascas podrán alcanzarse máximas de 30 grados en San Sebastián, 34 en Bilbao y 38 en Vitoria.