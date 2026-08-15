Temperaturas veraniegas y amplia nubosidad este domingo en Euskadi

Archivo - Nubes sobre la costa vizcaína - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este domingo en Euskadi algo de inestabilidad, y algunos chubascos y tormentas especialmente de madrugada y primeras horas.

Durante la primera mitad abundarán las nubes bajas en la zona cantábrica y podrá llover débilmente. Por la tarde disminuirá la nubosidad y se abrirán claros, de forma que en muchos puntos el día terminará con tiempo soleado.

Los vientos dominantes serán de componente norte, en general débiles. Apenas se esperan cambios en las temperaturas, por lo que habrá valores veraniegos pero sin calor extremo.